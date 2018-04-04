Венесуэла хочет платить своей криптовалютой за автозапчасти из России

Министр внешней торговли Венесуэлы Хосе Виельма Мора заявил, что одним из способов оплаты российских автомобильных запчастей станет государственная криптовалюта «петро», передает РИА «Новости».

«Это касается закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также сборки этих машин в нашей стране и форм оплаты, в которые мы включаем платежи через «петро», нашу криптовалюту», — сказал Виельма Мора.

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Он отметил, во время заседания комиссии в столице Венесуэлы Каракасе обсуждался вопрос альянса с российским «Камазом».

Ранее сообщалось, что президент страны Николас Мадуро разрешил покупать венесуэльскую криптовалюту за рубли. В США венесуэльские криптовалюты запретили.