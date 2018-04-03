В РЖД сообщили о преимуществах невозвратных билетов

РЖД рассказали о преимуществах для пассажиров от невозвратных билетов на поезда. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У пассажиров появятся новые возможности по выбору между различными билетами, в том числе невозвратными, имеющими более низкую стоимость. По результатам проведенного исследования, интерес к этой инициативе высказали 60% опрошенных пассажиров», — заявили в РЖД.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты.