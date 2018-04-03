Правительство смягчило условие реструктуризации задолженности регионов

Правительство утвердило постановление, которое смягчает условие реструктуризации задолженности регионов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как стало известно, Минфин вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга субъекта федерации.

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«Принятое решение позволит повысить устойчивость бюджетов субъектов федерации, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли государственного долга субъекта федерации в сумме доходов бюджета региона», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что почти 50 регионов России снизили госдолг в прошлом году.