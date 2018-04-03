Госдума разрешила свободно собирать валежник с 2019 года

Госдума приняла закон, который позволяет гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что внесение соответствующего изменения в Лесной кодекс позволит гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд.

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Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала закон об отмене НДФЛ для граждан от сдачи макулатуры.