В Белом доме рассказали о торговой войне с Китаем

Торговый советник Белого дома Питер Наварро не считает, что экономические отношения Китая с США будут развиваться по принципу «око за око», передает Reuters со ссылкой на интервью телеканалу CNBC.

«Я не думаю, что (торговые) отношения (между странами) будут работать по принципу действие-ответ, действие-ответ. Так не должно происходить, это только приведет к эскалации конфликта», — сказал Наварро.

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Советник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «твердо привержен» сдерживанию напряженности между странами в экономических отношениях.

Полемика о возможной торговой войне между США и Китаем началась после того, как Соединенные штаты ввели ввозные пошлины на алюминий и сталь. Ранее стало известно, что Китай ввел ответные пошлины в отношении США.