Чистая прибыль «Почта банка» по МСФО в 2017 году выросла на 25%

Российский «Почта Банк» огласил финансовые результаты за 2017 год. Чистая прибыль банка по МСФО по итогам предыдущего года составила 1,5 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее, сообщил журналистам глава кредитной организации Дмитрий Руденко.

Кредитный портфель по итогам предыдущего года вырос на 69%, до 196,2 млрд руб. Из них сегмент кредитных карт увеличился на 69%, кредиты наличными — на 71%, а POS-кредитование — на 57%.

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Портфель средств физических лиц вырос почти в 4,7 раз — с 36,6 млрд руб. в 2016 году до 170,2 млрд руб.

«В этом году мы продолжим расти, в том числе в сфере кредитования, сохраняя сверхконсервативное отношение к рискам», — отметил первый зампредправления организации Георгий Горшков.

За 2017 год банк увеличил количество точек в два раза год к году, до 12,5 тыс. В текущем планируется нарастить число филиалов до 17 тыс.

Помимо этого в 2018 году «Почта Банк» планирует начать обслуживание малого бизнеса, которым будут предложены как расчетные счета, так и инкассация. По ожиданиям Руденко, в пилотный год остатки на счетах малого и микробизнеса могут составить 1,5-2 млрд руб.