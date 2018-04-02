Минкомсвязь выступило за внедрение блокчейна в процедуру оформления патентов

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что министерство поддерживает внедрение технологии блокчейн в области интеллектуальной собственности. Об этом сообщает RNS.

«Полностью поддерживаем внедрение блокчейна. Надеемся, он поможет упростить процедуру оформления патентов, автоматизировать ее. В ближайшее время станем свидетелями того, как блокчейн будет применяться и в этой области», — сказал Никифоров.

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Он также добавил, что пока неясно, потребуются ли для этого изменения в законодательной базе.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер России Игорь Шувалов рассчитывает, что при формировании нового правительства в мае появится указ о создании единого органа управления интеллектуальной собственностью в стране.