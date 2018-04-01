Китай ввел ответные пошлины в отношении США

Китай 2 апреля вводит в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай начиная со 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий. На основе применяемых в настоящее время тарифов увеличивает пошлину. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, — 25%», — говорится в заявлении.

Ранее в Китае заявили, что США из-за повышения импортных пошлин могут угодить в вырытую для других яму.