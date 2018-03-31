Суд арестовал совладельца «Суммы» Магомедова

Суд арестовал совладельца и председателя совета директоров группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова на два месяца, передает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Зиявудина Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», — сказала судья.

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По данным следствия, братья Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 млрд руб. Зиявудин Магомедов предложил внести эту сумму в качестве залога.

Также суд арестовал до 30 мая Артура Максидова, главу компании «Интекс», входящей в группу «Сумма».