Зиявудин Магомедов заявил о готовности выплатить суду 2,5 млрд рублей залога

Подозреваемый в хищениях совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов готов выплатить суду 2,5 млрд руб. залога, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Магомедова.

«На данный момент следователь говорит о сумме ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Мой доверитель в принципе готов эту сумму внести в качестве залога», — сказала адвокат.

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По данным следствия, Магомедов хранит 2,5 млрд руб. в офшорах.

Ранее сообщалось, что главу одной из компаний группы «Сумма» заподозрили в хищении 669 млн рублей.