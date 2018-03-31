Подозреваемый в мошенничестве совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами в день задержания, передает РИА «Новости».

«В день задержания у Магомедова на эту дату были билеты в Майами», — сказала судья в ходе процесса по избранию меры пресечения для Магомедова, его брата и гендиректора компании «Интекс» Артура Максидова.

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По данным следствия, еще двое фигурантов дела о мошенничестве в группе «Сумма» скрываются в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что совладельцев группы компаний «Сумма» задержали по подозрению в хищениях.