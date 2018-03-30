«Газпром» обжаловал решение арбитража по контракту на транзит газа через Украину

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» по контракту на транзит газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Газпром» 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения», — заявили в «Газпроме».

Ранее сообщалось, «Газпром» и «Нафтогаз» проведут следующий раунд переговоров в апреле.