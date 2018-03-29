АСВ сообщило о начале выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка» и Лайтбанка

Страховые выплаты вкладчикам «АктивКапитал Банка» и московского Лайтбанка начнутся не позднее 12 апреля. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Выплаты начнутся не позднее 12 апреля 2018 года … Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты», — заявили в АСВ.

Реклама

Уточняется, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 5 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка» и Лайтбанка.