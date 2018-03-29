«Роснефть» открыла офис в Катаре

«Роснефть» открыла офис Международного центра исследований и разработок в Катаре, который станет полномасштабным представительством компании, выполняющим наряду с научно-технической деятельностью функции по продвижению различных бизнес-направлений в регионе.

Соглашение об открытии Центра было подписано в рамках визита главы «Роснефти» Игоря Сечина в Доху.

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Международный центр исследований и разработок будет работать в Катарском парке науки и технологий (Qatar Science and Technology Park), находящимся под патронажем Катарского фонда образования, науки и социального развития (Qatar Foundation).

Катарский парк науки и технологий - один из ведущих наукоградов мира, который обеспечивает специальные экономические условия для предприятий, занятых разработкой и внедрением новых технологий, в том числе в энергетической сфере.

В свете стратегических задач ПАО «НК «Роснефть» по развитию технологий нефте- и газохимии научный центр «Роснефти» будет разрабатывать инновационные решения в области производства конструкционных пластмасс, переработки газа, а также создания новых катализаторов, полимеров и масел. Особое место займут исследования в области интегрированного геологического и инженерного программного обеспечения, а также 3D-проектирования и моделирования в нефтегазопереработке и нефтехимии.

Одним из направлений взаимодействия «Роснефти» с Катарским фондом образования, науки и социального развития станет совместное финансирование приоритетных российских и международных научно-исследовательских разработок, в том числе за счет возможности венчурного финансирования.

Выступая на церемонии, Игорь Сечин подчеркнул, что «сегодня Катар – не только важный игрок на рынке Персидского залива, но и один из лидеров мировой нефтегазовой отрасли».

«Развитие современных технологий в области ТЭК стало ключевым фактором, обусловившем социально-экономические успехи страны. Взаимодействие в сфере научно-технических исследований - одна из целей нашего сотрудничества», — отметил Сечин.