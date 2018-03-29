Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках покупки сладостей через интернет
Кондитерские изделия, которые были приобретены через интернет, могут стать причиной возникновения различных инфекционных заболеваний. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что лица, реализующую указанную продукцию, не подают уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности, в связи с чем контрольно-надзорные мероприятия в отношении них не проводятся.
Поскольку продукция не находится на контроле, существует риск возникновения различных инфекционных заболеваний, в том числе дизентерии, сальмонеллеза, гепатита А, ротовирусной инфекции и стафилококковой инфекции.
«Чаще всего данные кондитерские изделия приобретаются родителями для проведения детских праздников и предназначаются для употребления детьми, у которых острые кишечные инфекции протекают значительно тяжелее, чем у взрослых», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что россияне стали есть больше сладостей.