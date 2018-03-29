В Китае посоветовали США «не рыть себе яму»

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что США могут угодить в вырытую для других яму. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму», — сказал Гао Фэн.

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Он также отметил, что Пекин не хочет торговой войны.

«Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным», — добавил Гао Фэн.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон не боится торговой войны с Китаем.