Орешкин ожидает рост российской экономики в 2% в 2018 году

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российская экономика в этом году продолжит расти. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Российская экономика вступила в 2018 год на подъеме. В 2017 году возобновился экономический рост после двухлетней рецессии. По первой оценке Росстата, ВВП в 2017 году увеличился на 1,5%. Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%», — сказал Орешкин.

Ранее сообщалось, что в МЭР зафиксировали замедление роста ВВП.