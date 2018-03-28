Орешкин назвал состояние инфраструктуры сдерживающим фактором развития экономики

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что состояние инфраструктуры является ограничивающим фактором развития экономики страны. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В России инфраструктура становится серьезным сдерживающим фактором для экономического развития. Здесь можно говорить о разных показателях», — сказал Орешкин.

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Министр подчеркнул, что в числе проблемных показателей присутствуют: состояние региональных дорог, ж/д сети и авиасообщения.

Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Татьяна Голикова назвала условие для увеличения ВВП на душу населения в 1,5 раза.