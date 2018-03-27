ФАС: покупка Qatar Airways доли во Внуково пойдет на благо экономики страны

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов заявил, что покупка Qatar Airways 25% Внуково пойдет на благо экономики страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Это не первая инвестиция структур Правительства Катара в российские инфраструктурные объекты. Приобретение доли в операторе аэропорта «Пулково» также проходило через Правительственную комиссию. Наши катарские партнеры подтвердили статус добросовестных инвесторов, сделка была выгодна всем сторонам. ФАС России приветствует осуществление столь крупного проекта и уверена, что эта сделка пойдет на благо экономики страны», — сказал Цыганов.

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В свою очередь начальник Управления контроля иностранных инвестиций Олеся Мильчакова пояснила, что данная сделка может потребовать предварительного согласования правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Ранее сообщалось, что в ФАС не поступало заявки от Qatar Airways о покупке 25% Внуково.