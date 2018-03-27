Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с горным законом ФРГ.

Реклама

«Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены», — заявил менеджер Nord Stream 2 AG Йенс Ланге.

Уточняется, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода идут по графику.

Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году.