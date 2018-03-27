СК заподозрил главу Интехбанка в выводе 873 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы правления Интехбанка и его первого зама о незаконном выводе более 873 млн руб. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

«Председатель правления ИнтехБанка и его первый зам подозреваются в злоупотреблении полномочиями. В Татарстане возбуждены уголовные дела в отношении 51-летнего Марселя Зарипова и 35-летней Елены Наумовой», — заявили в ведомстве.

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По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и риске отзыва лицензии Банка России, в декабре 2016 года они незаконно вывели из учреждения активы на 873,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что казанский Интехбанк признан банкротом.

Интехбанк входил в топ-150 в России по величине активов.