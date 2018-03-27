Набиуллина назвала криптовалюты высокоспекулятивным активом

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюты не обеспечивают защиты прав инвесторов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В регулировании и развитии финансовой сферы мы, конечно, не должны опаздывать и отставать от развития рынка. Прежде всего, речь идет о поддержке развития новых технологий на финансовом рынке. Я здесь говорю на только и не столько о криптовалютах, которые высокоспекулятивный актив и не обеспечивают достаточной защиты прав граждан и инвесторов», — сказала Набиуллина.

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Она также добавила, что криптовалюты широко могут использоваться для проведения разного рода сомнительных операций.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли закон о криптовалютах.