НОВАТЭК сообщил о поставке первой партии СПГ в Индию

НОВАТЭК поставил на рынок Индии первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенную на проекте «Ямал СПГ». Об этом сообщается на сайте компании.

«Одним из наших основных приоритетов, заложенных в стратегию развития компании до 2030 года, является расширение географии поставок и рост нашего присутствия на ключевых рынках стран Азии. Первая поставка СПГ на растущий индийский рынок является важным шагом в развитии этого направления», — заявил первый заместитель председателя правления НОВАТЭКа Лев Феодосьев.

Ранее сообщалось, что НОВАТЭК подписал соглашение с Saudi Aramco о сотрудничестве в СПГ-проектах.