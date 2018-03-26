Украина повысит антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из России. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) страны.

«Межведомственная комиссия по международной торговле 26 марта 2018 года приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из России. Отныне антидемпинговая пошлина для ОАО «Дорогобуж» составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для России — 42,96%», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Украина ввела эмбарго на поставку минеральных удобрений из России.