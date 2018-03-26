Украина сообщила о плане по взысканию средств с «Газпрома»

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что у страны есть четкий план по взысканию с «Газпрома» средств, которые российская компания обязана выплатить по решениям Стокгольмского арбитраж. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».

«Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом», — сказал Петренко.

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Он также добавил, что украинская сторона уже «идентифицировала» активы «Газпрома» в других странах.

Ранее сообщалось, что Украина взыскала с «Газпрома» все, что у него было на территории страны.