Омбудсмен Медведев рассказал, чему Мавроди научил россиян

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Финансовый омбудсмен Павел Медведев заявил, что основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди научил россиян вкладывать свои средства с осторожностью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Парадоксальным образом, влияние на финансовую систему России не однозначно отрицательное. Он очень дорогой ценой научил людей быть осторожными на финансовом рынке, но, конечно, безумной ценой. Общая осторожность увеличилась фантастическим образом — я с 90-го года наблюдаю финансовый рынок России и, конечно, произошел перелом», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что на данный момент финансовые пирамиды продолжают появляться, но их масштаб не сравнить с «МММ».

Ранее сообщалось, что в возрасте 62 лет умер Сергей Мавроди.

Сергей Мавроди являлся основателем акционерного общества «МММ», которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.