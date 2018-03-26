Британия намерена арестовать российское имущество сомнительного происхождения

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что власти в связи с делом Скрипаля уже выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги», — сказал Уильямсон на пресс-конференции в Таллине.

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Министр отказался комментировать дальнейшие шаги Лондона в отношении России.

Ранее сообщалось, что в британском Солсбери в день инцидента отравленные экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа отключали GPS на своих телефонах.