В Китае приготовились к торговой войне с США

Глава секретариата ведущей малой группы по финансам и экономике Лю Хэ заявил, что ввозные пошлины на алюминий и сталь, введенные США, нарушают международные правила торговли и Китай готов отстаивать свои интересы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Об этом Лю Хэ сказал во время телефонного разговора с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Также китайский политик выразил надежду, что стороны сохранят «рациональные» отношения и продолжат совместную работу по сохранению стабильных двусторонних торговых отношений.

Ранее сообщалось, что Китай намерен защищаться от протекционизма США.