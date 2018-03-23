Банк России пока не знает, где остановит снижение ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пока не знает, на каком уровне ЦБ остановит цикл снижения ключевой ставки внутри диапазона 6-7%.

«Мы цикл снижения (ставки ЦБ – «Газета.Ru») пока не завершили. Мы его завершим, перейдя в диапазон 6-7%. Не будет очевидно, что когда мы перейдем границу 7%, что мы точно остановились, потому что это для нас диапазон и мы будем смотреть на реакцию инфляции, безработицы, экономических процессов на риски в любом случае», — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.