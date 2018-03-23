В России закрылась крупнейшая мартеновская печь

Крупнейшая в России мартеновская печь остановлена на Выксунском металлургическом заводе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что технология, которую разработал француз Пьер Мартен в 1864 году, устарела. Предприятие полностью перейдет на использование стали, выпущенной современным высокотехнологичным способом.

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«Закрытие мартеновского производства на 90% снизит количество вредных выбросов в атмосферу. Все сотрудники закрытого цеха будут трудоустроены на новые, более безопасные и более квалифицированные места», — сказал председатель совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых.

Он также подчеркнул, что остановка мартена в Выксе знаменует собой исторический рубеж — практически полное завершение 150-летней эпохи «царствования» мартеновский печи в мировой металлургии.