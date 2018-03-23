Минпромторг: Россия потеряет $3 млрд из-за новых американских пошлин

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что после введения США новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию российские компании потеряют $3 млрд. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию», — сказал Евтухов.

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Уточняется, что Минпромторг подготовит список ответных мер в виде ограничений на импорт американских товаров в Россию.

Ранее «Ъ» назвал главных жертв торговой войны президента США Дональда Трампа.