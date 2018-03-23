ФАС рассчитывает на поддержку Генпрокуратуры по жалобе Минздрава

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил, что регулятор уверен, что Генпрокуратура поддержит ведомство в случае подачи жалобы со стороны Минздрава на ФАС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ФАС России уверена, что проведенная внеплановая проверка проводилась без процессуальных нарушений. Мы составили акт проверки, возражений на акт проверки мы пока не получали. Что касается намерений Минздрава направить жалобу в Генпрокуратуру, то мы считаем, что это право министерства и уверены в том, что наша позиция будет поддержана Генеральной прокуратурой по существу и надеемся, что в отношении Минздрава будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — сказал Тенишев.

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Как стало известно, ФАС в ходе внеплановой проверки Минздрава выявила признаки заключения министерством антиконкурентного соглашения, которое могло привести к созданию для «Р-Фарм» преимущественных условий в закупках препаратов.

Ранее сообщалось, что Минздрав направит жалобу в Генеральную прокуратуру России на действия Федеральной антимонопольной службы.