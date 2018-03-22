Палата представителей конгресса США выделила Украине $620 млн

Палата представителей конгресса США одобрила выделение Украине $620 млн в качестве финансовой помощи. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сообщение украинского посольства в США.

В дипмиссии указали, что сумма превышает прошлогоднюю.

«Так, согласно законопроекту Пентагона, выделяется $200 млн для оказания военно-технической помощи Украине, что на $50 млн больше ассигнования 2017 года», — отметили в посольстве.

Ранее палата представителей утвердила бюджет США на 2018 год.