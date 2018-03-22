Торгпред США: введение пошлин будет отложено для ряда стран

Торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер заявил, что новые пошлины США на сталь и алюминий не будут применены к Европе, Австралии, Аргентине, Бразилии и Южной Корее на время переговоров с ними. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть страны, с которыми мы ведем переговоры… президент решил поставить на паузу введение пошлин в отношении этих стран. Это Европа, Австралия, Аргентина, Бразилия и (Южная) Корея», — сказал Лайтхайзер.

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В свою очередь глава минторга США Уилбур Росс рассказал, что американский президент Дональд Трамп в ближайшее время объявит о размере ввозных пошлин на алюминий и сталь, а также назовет страны, на которые эти меры распространятся.

Ранее сообщалось, что ЕС и США анонсировали «немедленные» переговоры по стали и алюминию.