Россельхознадзор разрешит ввоз томатов еще с четырех предприятий Турции

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что Россия с 23 марта разрешит ввоз томатов еще с четырех предприятий Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Служба считает возможным с 23 марта предоставить право поставок томатов еще четырем турецким предприятиям, эти предприятия ранее успешно прошли инспекцию российскими специалистами», — сказала Мелано.

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Она также добавила, что список предприятий будет опубликован на сайте Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 5 марта разрешил ввоз баклажанов и перцев из Турции.