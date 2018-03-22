Минфин ожидает снижения госдолга на $1,35 млрд после выкупа евробондов

Обмен евробондов «Россия-2030» снизит внешний госдолг на $1,35 млрд в 2018-2020 годах. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Проведение обмена способствовало формированию более сбалансированной структуры держателей суверенного долга России и повышению ликвидности рынка обращающихся суверенных еврооблигаций. В результате обмена объем выплат по государственному внешнему долгу России в 2018-2020 годах сократится на $1,35 млрд», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минфин рассматривает возможность размещения бондов в евро и юанях.