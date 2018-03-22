Дворкович о возможном росте НДФЛ: число 13 — не фетиш

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что повышение НДФЛ с 13 до 15% возможно. Об этом сообщает RNS.

«Число 13 — не фетиш, оно не ничем не отличается от 14 и 15. Если будет понимание справедливости иного подхода, консенсус в обществе, широкое согласие, то это имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу», — сказал Дворкович.

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Он также добавил, что дополнительные 2% могут быть направлены на финансирование здравоохранения.

«Если дополнительные 2% будут направляться на здравоохранение, на улучшение здоровья людей, то это точно будет не избыточным», — подчеркнул Дворкович.

Ранее СМИ сообщили, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%.