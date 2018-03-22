В Венесуэле стартовало ICO национальной криптовалюты

Министр по делам науки и технологий Венесуэлы Угбель Роа заявил, что первичное предложение (ICO) криптовалюты El Petro стартовало в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, предполагается прогрессивный механизм продаж. Всего планируется выпустить 100 млн «петро», из них 82,4 млн были доступны для предпродажи в период с 20 февраля по 20 марта.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен ограничить финансовые операции с криптовалютой Венесуэлы El Petro.