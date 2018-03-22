ЦБ Китая вслед за США повысил ставку обратного РЕПО

Народный банк Китая вслед за решением Федеральной резервной службы США о повышении ставки впервые с начала года повысил ставку по сделкам обратного РЕПО на 5 базисных пунктов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Это небольшое повышение ставки по операциям на открытом рынке соответствует ожиданиям рынка, а также является обычной реакцией на только что поступившее сообщение о решении ФРС США», — говорится в сообщении.

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Ставка обратного РЕПО со сроком на семь дней была увеличена на 5 базисных пунктов — до 2,55%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной.

Ранее сообщалось, что ФРС США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,5%-1,75% годовых.