«Газпром» готовит иск против Украины

«Газпром» не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. «Газпром» не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав», — заявили в «Газпроме».

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Также в компании подчеркнули, что «Газпром» уже готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что Украина взыскала с «Газпрома» уже более 100 млн гривен (около $3,8 млн).