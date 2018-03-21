Реальные доходы россиян выросли впервые с 2017 года

Реальные располагаемые доходы россиян в феврале текущего года выросли впервые с января 2017 года. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Как стало известно, рост доходов составил 4,4% в годовом выражении.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,4%, в январе-феврале 2018 года — на 2,5% (без учета единовременной выплаты в пять тысяч рублей)», — заявили в Росстате.

Ранее сообщалось, что S&P прогнозирует рост реальных доходов россиян.