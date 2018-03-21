ПФР намерен уволить 9 тысяч сотрудников

Пенсионный фонд России собирается сократить численность сотрудников на 9 тыс. человек к 2022 году. Об этом сообщается в материалах ПФР, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Уточняется, что численность сотрудников фонда составляла в 2017 году 109 тыс. человек, а в период с 2018 по 2022 год их численность составит менее 100 тыс. человек.

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Как стало известно, за период с 2013 по 2017 год ПФР удалось сократить общие расходы на содержание фонда с 1,6% до 1,3%.

Ранее сообщалось, что ПФР сократит 20% сотрудников из-за внедрения цифровых технологий.