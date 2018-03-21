Топилин назвал срок запуска электронных трудовых книжек

Электронные трудовые книжки могут начать вводить с 2020 года. Об этом рассказал на заседании правления Пенсионного фонда России министр труда Максим Топилин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я думаю, что, скорее всего, с 2020 года», — сказал Топилин.

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По словам главы ПФР Антона Дроздова, в 2017 году проведен пилотный проект. На этот год запланировано внесение изменений в законодательство, разработка программного обеспечения, а также подготовка инфраструктуры.

«Сегодня 80% сведений о трудовой деятельности находится в ПФР», — заявил Дроздов.

Ранее сообщалось, что россияне поддержали введение электронных трудовых книжек.