Материнский капитал будут назначать быстрее

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что сроки назначения маткапитала будут сокращены до 15 дней. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Как стало известно, сроки назначения материнского капитала будут сокращены в два или в три раза.

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«Как минимум до 15 дней», — сказал Топилин.

Министр добавил, что такой законопроект уже есть, и ПФР нужно готовиться к сокращению сроков. Также он пожаловался на «неважные дела» в вопросе назначения выплат на второго ребенка из средств материнского капитала.

По его словам было подано 1,7 тыс. заявлений. При этом решения приняты только по 911 заявлениям.

«Это 3% от потенциально возможных выплат», — заявил Топилин.

По материалам Пенсионного фонда к заседанию, c начала года более 2 тыс. семей подали заявление на получение ежемесячной адресной выплаты на второго ребенка, который был рожден или усыновлен с 1 января 2018 года.

«Принято с 1 января более 2 тыс заявлений», — сказано в презентации.

Выплаты на второго ребенка производятся через ПФР из средств материнского капитала. На выплаты могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Программа материнского капитала продлена до 2021 году. Его размер на 2018 год составляет 453 тыс. руб. На сегодняшний момент полностью распорядились средствами 59,8% обладателей сертификатов или 5 млн человек, выплачено более 2 трлн руб. При этом, с момента начала действия программы, речь идет о 8,4 млн выданных сертификатов. Основной объем средств материнского капитала направляется семьями на улучшение жилищных условий — 86,1%.