Аксаков рассказал об основе законопроекта о криптовалютах

Руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в основу законопроекта «О цифровых финансовых активах» легли предложения Минфина. Об этом сообщает RNS.

«База оттуда (из законопроекта Минфина – «Газета.Ru»). Текст отредактированный, более отшлифованный, но основа оттуда», — сказал Аксаков.

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Он также подчеркнул, что в подготовке законопроекта принимал участие и Банк России.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли закон о криптовалютах.