S&P прогнозирует рост реальных доходов россиян

Уровень реальных доходов россиян может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе. Об этом сообщается в материалах международного рейтингового агентства S&P, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

«Уровень реальных располагаемых доходов и доверия клиентов может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе вследствие относительно низких темпов инфляции», — заявили в агентстве.

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Также в S&P отметили, что в 2018 году ожидается рост в сегменте розничного кредитования в России.

«По нашим оценкам, в 2018 году рост в сегменте розничного кредитования может составить около 13-15%», — рассказали эксперты.

Ранее в S&P рассказали, что поможет стабилизировать банковский сектор России.