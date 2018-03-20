Кабмин увеличил субсидии на модернизацию систем ЖКХ

Кабмин утвердил постановление об увеличении размера субсидий на модернизацию систем ЖКХ. Об этом сообщается на сайте правительства.

«В частности, размер имущественного взноса России в Фонд ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры увеличен на 5 млрд руб. Соответствующие средства в федеральном бюджете предусмотрены», — заявили в кабмине.

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Уточняется, что внесенными изменениями предусмотрено предоставление финансовой поддержки Республике Крым и Севастополю за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по решению председателя правительства.

Ранее сообщалось, что Минстрой намерен внедрить дисконтные тарифы по оплате услуг ЖКХ.