Глазьев рассказал, как криптовалюты помогут обойти санкции

Советник президента России и академик РАН Сергей Глазьев рассказал в интервью «Газете.Ru», что национальная криптовалюта снизит зависимость российской экономики от западных санкций.

«... Позитивным фактором внедрения цифровой валюты является создание высокотехнологичной и безопасной системы обмена межбанковской информацией, в том числе и для международного обращения. Особенно важным этот факт становится на санкционном фоне, создающим постоянные риски отключения России от соответствующих западных решений», — заявил Глазьев.

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Он уточнил, что с помощью национальной криптовалюты можно будет обходить санкции.

«Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создает новый спрос на криптовалюты. Это объективно так, это касается не только России, но и всех стран, против которых американцы применяют санкции», — пояснил Глазьев.

Ранее Минфин раскритиковал законопроект о создании крипторубля.