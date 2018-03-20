Премьер госсовета Китая рассказал о возможности товарооборота с Россией в $100 млрд

Премьер госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что товарооборот между КНР и Россией может достигнуть $100 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Перспективы российско-китайского торгово-экономического сотрудничества огромные, без сомнения товарооборот может достигнуть 100 миллиарда долларов», — сказал Ли Кэцян во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на треть. По итогам 2017 года он составлял $84 млрд.