Владельца французской пекарни оштрафовали за слишком усердную работу

Владельца французской пекарни оштрафовали €3 тыс. за семидневную рабочую неделю, сообщает The Washington Post.

Во Франции каждый обязан брать выходной хотя бы раз в неделю, даже если вы владеет собственным бизнесом. Отмечается, что пекари, которые нередко просят своих сотрудников работать в ночное время, находятся под особо пристальным наблюдением во Франции.

Седрик Вевр, хозяин небольшой пекарни в туристическом районе озера Бейки Люзиньи-сюр-Барс недалеко от Парижа, пожаловался, получив такой штраф. При этом некоторые его клиенты, которые каждый день ходят за хлебом, назвали решение о штрафе «отвратительным». Более 500 человек подписали петицию, подтверждающую право на ежедневную работу.